Бочкарёв: на станции «Суворовская» ведётся расконсервация существующих выработок для возобновления строительства

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На станции «Суворовская» Кольцевой линии Московского метрополитена ведётся расконсервация существующих выработок для возобновления строительства, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на станции «Суворовская» ведётся расконсервация существующих выработок для возобновления строительства
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Также ведётся обследование временной крепи. На сегодняшний день проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в настоящее время комитет разрабатывает проект планировки территории будущей станции.

«Ввод «Суворовской» позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр «Уголок дедушки Дурова» и спортивный комплекс «Олимпийский», — сказала Княжевская.

По её словам, предполагаемый пассажиропоток на станции составит около 250 тыс. человек в сутки.

Ранее Бочкарёв рассказал, когда планируется запустить движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

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