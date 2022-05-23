Бочкарёв рассказал, когда планируется запустить движение по всей БКЛ
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«А сейчас перед нами стоит задача, её поставил мэр Москвы, до конца этого года на оставшихся девяти станциях (десятой является «Нижегородская») завершить работы. И в декабре или в начале 2023 года поехать с пассажирами. Если получится раньше — ещё быстрее», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По словам Бочкарёва, на станции «Печатники» нужно было выполнить сопряжение строящейся станции с новой, работы шли в очень трудных грунтовых условиях.
«Мы в мае с этой задачей справились. Сейчас начинаем возводить уже элементы пересадки и так далее», — уточнил вице-мэр.
Он отметил, что для завершения работ на оставшихся станциях БКЛ необходимо закупить и смонтировать более 430 тыс. единиц оборудования.
Ранее НСН сообщала о проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.