Бочкарёв рассказал, когда планируется запустить движение по всей БКЛ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, когда планируется запустить движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

«А сейчас перед нами стоит задача, её поставил мэр Москвы, до конца этого года на оставшихся девяти станциях (десятой является «Нижегородская») завершить работы. И в декабре или в начале 2023 года поехать с пассажирами. Если получится раньше — ещё быстрее», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Бочкарёва, на станции «Печатники» нужно было выполнить сопряжение строящейся станции с новой, работы шли в очень трудных грунтовых условиях.

«Мы в мае с этой задачей справились. Сейчас начинаем возводить уже элементы пересадки и так далее», — уточнил вице-мэр.

Он отметил, что для завершения работ на оставшихся станциях БКЛ необходимо закупить и смонтировать более 430 тыс. единиц оборудования.

Ранее НСН сообщала о проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.