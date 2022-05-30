Суд вернул полиции Уфы административное дело против лидера группы «ДДТ» Шевчука

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции Уфы для устранения недостатков административное дело о публичной дискредитации Вооружённых сил России в отношении руководителя рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука.
Суд вернул полиции Уфы административное дело против лидера группы «ДДТ» Шевчука
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

В собранных материалах административного дела обнаружили недостатки: не было описано событие преступления, не указывалось, каким конкретно способом Шевчук публично дискредитировал деятельность ВС России.

26 мая сообщалось о том, что Дзержинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России в отношении Юрия Шевчука.

Адвокат Шевчука заявил, что певец отказался давать показания по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России.

На Шевчука составили протокол о публичной дискредитации ВС России из-за высказываний в ходе концерта в Уфе.

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