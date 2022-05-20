Адвокат сообщил об отказе Шевчука от показаний по делу о дискредитации армии

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Солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук отказался давать показания по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом заявил адвокат артиста Александр Передрук.
Адвокат сообщил об отказе Шевчука от показаний по делу о дискредитации армии
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Ранее сообщалось, что на Шевчука составили протокол о публичной дискредитации Вооружённых сил России из-за высказываний в ходе концерта в Уфе.

«При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении», — приводит РИА Новости слова Передрука.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.

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