Адвокат сообщил об отказе Шевчука от показаний по делу о дискредитации армии
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Ранее сообщалось, что на Шевчука составили протокол о публичной дискредитации Вооружённых сил России из-за высказываний в ходе концерта в Уфе.
«При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении», — приводит РИА Новости слова Передрука.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.