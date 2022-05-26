Дзержинский суд в Петербурге зарегистрировал дело в отношении Шевчука
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
«Дзержинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России в отношении Юрия Шевчука», — говорится в заявлении.
Отмечается, что далее материалы дела будут переданы судье, и после того, как судья вынесет решение принять их к производству, будет назначена дата заседания.
Ранее адвокат Шевчука заявил, что певец отказался давать показания по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России.