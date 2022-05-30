Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на ребёнка в Татарстане
Пятилетний ребёнок пострадал в результате нападения собаки в Лаишевском районе Татарстана. В инциденте разбирается прокуратура республики.
- РИА Новости
Инцидент произошёл 29 мая.
По информации inkazan.ru, животное напало на девочку в селе Усады. Поблизости находилась мать несовершеннолетней.
Ранее сообщалось, что в посёлке Советский в Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнего ребёнка.
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