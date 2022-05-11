«Скончалась во время операции»: в Крыму десятилетнюю девочку насмерть загрызли ротвейлеры её деда

В крымском посёлке Советский ротвейлеры загрызли десятилетнего ребёнка. Девочка гостила у дедушки, когда на неё напали собаки, которых мужчина держал во дворе. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре отметили, что родственнику погибшего ребёнка, оставившему собак без присмотра, пока не избиралась мера пресечения.

В Крыму два ротвейлера насмерть загрызли десятилетнюю девочку. Собаки принадлежали дедушке погибшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в Следственном комитете республики.

Трагедия произошла в посёлке Советский на северо-востоке Крыма. Две сестры десяти и 14 лет приехали к дедушке в гости на майские праздники. 10 мая днём мужчина выпустил двух ротвейлеров из вольера на прогулку во двор, где собаки набросились на его малолетнюю внучку.

«Когда десятилетняя девочка вышла во двор, собаки напали на неё, причинив тяжёлые рваные раны туловища, конечностей головы и лица. Пострадавшую оперативно доставили в медучреждение, где вечером того же дня она скончалась во время операции», — говорится в сообщении на сайте СК.

Следователи дадут оценку содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности. Для решения судьбы ротвейлеров, растерзавших ребёнка, будут привлечены специалисты ветеринарной службы. Руководитель регионального управления СК Владимир Терентьев также поручил проверить проживающих в Крыму владельцев потенциально опасных пород собак на предмет соблюдения ими правил содержания животных.

Гибель ребёнка в Советском также привлекла внимание надзорных органов — прокуратура республики поставила расследование трагедии на контроль и начала собственную проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, соблюдению ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет проверено исполнение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дана правовая оценка действиям законных представителей ребёнка», — сообщили RT в крымской прокуратуре.

В беседе с RT представитель ведомства добавил, что дедушке погибшей девочки, оставившему собак без присмотра, пока не избиралась мера пресечения.

Ротвейлеры не считаются опасными

Комментируя трагедию в Крыму, правозащитник и общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго напомнил, что в 2019 году МВД РФ предлагало включить ротвейлеров в перечень потенциально опасных пород собак, однако после обсуждений в Госдуме порода не вошла в окончательную редакцию документа.

Из 69 пород, предложенных МВД, потенциально опасными в итоге признали только 13. По закону об ответственном обращении с животными этих собак запрещено выгуливать без намордника и поводка вне зависимости от места выгула. Исключение составляют случаи, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу, а на ограждении есть надпись, предупреждающая о потенциально опасном животном, подчёркивает собеседник RT.

«В ситуации с гибелью ребёнка в Крыму надо разбираться: если собака находилась на огороженной территории, была предупреждающая табличка, то формально хозяин выполнил все условия. Однако ротвейлеры даже не входят в утверждённый правительством в 2019 году перечень потенциально опасных пород, так что расследовать нужно данный конкретный случай. Другое дело, если собака ранее нападала на людей или проявляла агрессию по отношению к людям или к детям — теоретически в этом случае ситуацию можно квалифицировать как причинение смерти по неосторожности», — рассуждает правозащитник.

Евгений Корчаго добавил, что уголовное дело могли завести с целью более тщательного расследования ситуации правоохранительными органами.

Он добавил, что судьбу собак, совершивших нападение на человека, обычно решают сами же владельцы, однако в некоторых случаях пострадавшая сторона через суд может требовать, чтобы животное усыпили для устранения потенциальной опасности для других людей.

Гибель ребёнка в посёлке Советский — это не первая за последнее время трагедия, связанная с нападением собак на детей. 26 апреля в Сочи немецкая овчарка загрызла 12-летнюю девочку, приехавшую с матерью из Саратова для участия в детском шахматном турнире. Из-за гибели ребёнка состязания были отменены.

В прокуратуре Краснодарского края установили, что девочка проникла на огороженный участок, где содержались немецкие овчарки, потому что увидела за забором щенят и захотела покормить животных.

Представители регионального управления СК выяснили, что участок, на котором 50-летний собственник содержал несколько собак породы немецкая овчарка, был огорожен забором только с трёх сторон. Кроме того, владелец не соблюдал правила безопасного выгула животных — территория участка не была оборудована специальными вольерами, собаки свободно перемещались по участку без присмотра.