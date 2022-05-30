Москвичи более 65 млн раз воспользовались электронными медкартами с начала года

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Жители столицы с начала 2022 года обратились к сервису электронных медкарт более 65 млн раз.
Москвичи более 65 млн раз воспользовались электронными медкартами с начала года
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Популярность электронной медкарты продолжает расти. Только с начала этого года москвичи обратились к сервису более 65 млн раз — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Так, москвичи часто просматривают результаты анализов, заполняют дневники здоровья, вносят данные о личном и семейном анамнезе, добавила Ракова.

Ранее НСН передавала, что в Москве на базе двух детских больниц запустят пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.

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