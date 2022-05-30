Сайты ГТРК «Владивосток» и «ОТВ-Прим» подверглись DDoS-атаке

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Сайты приморских медиа ГТРК «Владивосток» и «ОТВ-Прим» подверглись DDoS-атаке, они недоступны более 12 часов.

«По данным источника «Вести:Приморье» в Роскомнадзоре, атака ведётся с территории Украины. В настоящее время недоступными остаются сайты десятков региональных СМИ по всей территории Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление телеканала.

В Ялте ранее задержали хакера, состоящего в украинских интернет-сообществах и причастного к атакам на российские информационные ресурсы.

Отмечается, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года задержанный осуществил компьютерные атаки на сайты российских СМИ и кредитных организаций.

В «Лаборатории Касперского» рассказали RT, что в марте число зафиксированных DDoS-атак на российские компании на 54% было больше, чем в феврале.

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