Сенатор Джабаров: Макрона и Шольца беспокоит судьба военных преступников

Короткая ссылка
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обеспокоены судьбой военных преступников в Донбассе, но не судьбой их жертв.
Сенатор Джабаров: Макрона и Шольца беспокоит судьба военных преступников
  • AP

«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе», — написал Джабаров в своём Telegram-канале.

По его словам, лидеры Европы не выражали сильного беспокойства по поводу жертв террора неонацистов против населения ДНР и ЛНР.

Он добавил, что народ Донбасса требует суда над теми, кто совершал преступления.

Ранее Макрон и Шольц попросили российского лидера Владимира Путина освободить сдавшихся в плен с «Азовстали» украинских боевиков и военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить