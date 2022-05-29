Сенатор Джабаров: Макрона и Шольца беспокоит судьба военных преступников
- AP
«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе», — написал Джабаров в своём Telegram-канале.
По его словам, лидеры Европы не выражали сильного беспокойства по поводу жертв террора неонацистов против населения ДНР и ЛНР.
Он добавил, что народ Донбасса требует суда над теми, кто совершал преступления.
Ранее Макрон и Шольц попросили российского лидера Владимира Путина освободить сдавшихся в плен с «Азовстали» украинских боевиков и военнослужащих.