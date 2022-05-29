Чернышенко: кабмин поручил Ростуризму проработать обнуление НДС для туроператоров

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин поручил Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров.
Чернышенко: кабмин поручил Ростуризму проработать обнуление НДС для туроператоров
  • РИА Новости

«Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, в настоящий момент «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет».

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил российскому правительству отменить НДС для всех организаций в сфере внутреннего и въездного туризма.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

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