Титов попросил кабмин об отмене НДС для туристических компаний

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил российскому правительству отменить НДС для всех организаций в сфере внутреннего и въездного туризма.

«Освобождение от уплаты НДС всех организаций, осуществляющих деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма», — цитирует ТАСС письмо бизнес-омбудсмена в адрес вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Также Титов предложил предоставить туроператорам отсрочку по возврату денежных сумм, уплаченных за туристический продукт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

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