С 1 июня запустят новый поезд из Адлера в Крым

Полпредство президента России в Южном федеральном округе сообщило о запуске нового поезда из Адлера в Крым с 1 июня текущего года.

«С 1 июня в Крым начнёт курсировать поезд из Адлера. Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день», — приводит заявление РИА Новости.

Также в настоящее время рассматривается возможность продлить скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Адлер — Анапа — Керчь и варианты ежедневного скоростного морского пассажирского сообщения между Геленджиком, Новороссийском, Керчью и Феодосией.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал о загруженности отелей Крыма на летний сезон.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что необходимо дополнительно более 100 вагонов направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за приостановленного авиасообщения.