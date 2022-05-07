В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства рассказали о загруженности отелей Крыма
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«На лето отели (в Крыму. — RT) загружены пока на 40—45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют», — цитирует его РИА Новости.
Волков также сообщил, что ведомство фиксирует массовые отмены бронирований на май и июнь.
По его словам, это связано с отменами авиарейсов на юг России.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что, согласно прогнозам, туристический поток на полуострове летом будет на уровне прошлогоднего.
Как сообщало ФАН, в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.