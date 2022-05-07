В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства рассказали о загруженности отелей Крыма

Короткая ссылка
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал о загруженности отелей Крыма на летний сезон.
В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства рассказали о загруженности отелей Крыма
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«На лето отели (в Крыму. — RT) загружены пока на 40—45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют», — цитирует его РИА Новости.

Волков также сообщил, что ведомство фиксирует массовые отмены бронирований на май и июнь.

По его словам, это связано с отменами авиарейсов на юг России.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что, согласно прогнозам, туристический поток на полуострове летом будет на уровне прошлогоднего.

Как сообщало ФАН, в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить