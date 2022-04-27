Власти Крыма дали прогноз по туристическому потоку в летний период

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что, согласно прогнозам, туристический поток на полуострове летом будет на уровне прошлогоднего.
Власти Крыма дали прогноз по туристическому потоку в летний период
  • РИА Новости

«Загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году, поэтому мы ждём, с некоторыми особенностями, но достаточно серьёзный, напряжённый и хороший сезон», — цитирует его РИА Новости.

По словам Волченко, власти Крыма занимаются актуальными задачами для приёма большого количества туристов в высокий сезон. В частности, в настоящий момент профильными органам поставлена задача обеспечить адекватность ценообразования, совпадение цены и качества, благоустройство городов, наличие парковочных мест и т.д.

Министр также добавил, что временное отсутствие авиасообщения в Крым компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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