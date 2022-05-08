Аксёнов заявил о необходимости дополнительных вагонов для подвоза туристов
«Мы сейчас сформировали потребность в дополнительных вагонах, более 100 вагонов подвижного состава только предварительно необходимо», — сказал РИА Новости Аксёнов.
Он добавил, что правительство региона выстраивает логистические цепочки для каждого санатория и региона европейской части России с целью заместить отсутствующее на данный момент авиасообщение.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал о загруженности отелей Крыма на летний сезон.