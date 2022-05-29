Путин подписал закон об электронной путёвке

Президент России Владимир Путин подписал закон о функционировании на территории государства единой информационной системы «Электронная путевка».

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Закон устанавливает обязанность туроператоров передавать сведения из договора о реализации туристского продукта в единую систему и обязанность турагентов направлять туроператорам уведомление о заключении соответствующих договоров. Кроме того, определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом таких обязанностей.

Передача необходимой информации должна осуществляться в конце месяца не позднее 15-го числа, следующего за истёкшим календарным месяцем.

Закон также запрещает осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему «Электронная путёвка».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее назвала основные тенденции наступающего сезона летних отпусков.