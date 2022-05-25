В АТОР рассказали о тенденциях предстоящего летнего сезона

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала основные тенденции наступающего сезона летних отпусков.

На июль — август бронирования не очень активные. Многие выжидают, надеются на открытие аэропортов. От этого во многом будет зависеть успешность сезона.

«Если предположить, что сохранится такая же ситуация, как сейчас, и 11 воздушных гаваней будут закрыты, то, скорее всего, турпоток окажется ниже, чем летом прошлого года», — добавила Ломидзе в интервью «Российской газете».

Ещё одна особенность предстоящего сезона отпусков — возрастающая популярность санаториев. По словам представительницы АТОР, за последние два года наблюдается повышение спроса именно на санаторно-курортный отдых.

«Не последнюю роль сыграла пандемия: многие пересмотрели своё отношение к здоровью», — объяснила эксперт.

Кроме того, Ломидзе отметила популярность поездок на личном транспорте недалеко от дома.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.