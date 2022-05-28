В России за сутки потушили 58 лесных пожаров

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 58 природных пожаров на площади 6112 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6112 га», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действуют 79 лесных пожаров на площади 60 830 га.

Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.