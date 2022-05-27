Суд обратил в доход государства $750 млн по иску к братьям Магомедовым

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Хамовнический суд Москвы изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
Суд обратил в доход государства $750 млн по иску к братьям Магомедовым
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Исковые требования удовлетворены в полном объёме. Взыскать в доход России $750 млн, как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», — говорится в заявлении.

Данную информацию РИА Новости подтвердил адвокат Михаил Ошеров.

«Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в полном объёме», — отметил он.

11 мая 2018 года Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

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