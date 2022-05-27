HR-эксперт дала советы начинающим специалистам в сфере IT

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Руководитель HR-проектов Platforma Виктория Болотских дала советы начинающим специалистам в сфере IT.
HR-эксперт дала советы начинающим специалистам в сфере IT
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«Специалист гуманитарной сферы, например, может попробовать освоить навыки младшего системного администратора, решать несложные задачи, поддерживать пользователей и развиваться в этом направлении. Для специальности тестировщика также не нужна сложная техническая подготовка», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, при выборе между работой над стартапом или в корпорации новичкам лучше отдавать предпочтение компаниям, которые уже выстроили бизнес-процессы.

«Компании часто обучают молодых специалистов самостоятельно. Их интерес к этому процессу зависит от целей бизнеса. Если процессы привязаны к информационным технологиям, а компании одномоментно нужны 15—20 специалистов, то проще массово нанять молодые кадры и обучить их», — сообщила Болотских.

Она добавила, что стабильной средней компании выгодно обучать новичков, поскольку те нередко остаются работать на долгое время — из благодарности.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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