СК запросит у Минобороны России данные об изучении натуральной оспы на Украине

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Следственный комитет России запросит и изучит данные российского Министерства обороны о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы.
СК запросит у Минобороны России данные об изучении натуральной оспы на Украине
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Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Согласно имеющейся информации, на Украине осуществлялся проект по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В лабораториях найдены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов работе в данной сфере. Указанному факту будет дана уголовно-правовая оценка», — заявили в СК.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США и Украина в отчётах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали данные о совместных работах в этой сфере.

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