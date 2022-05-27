СК запросит у Минобороны России данные об изучении натуральной оспы на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Согласно имеющейся информации, на Украине осуществлялся проект по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В лабораториях найдены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов работе в данной сфере. Указанному факту будет дана уголовно-правовая оценка», — заявили в СК.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США и Украина в отчётах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали данные о совместных работах в этой сфере.