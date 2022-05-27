В Москве две детские больницы перейдут на безбумажный документооборот

В Москве на базе двух детских больниц запустят пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Нововведения запланированы в Морозовской детской больнице и детской больнице имени Башляевой.

«На первом этапе переводим в «цифру» работу приёмных отделений. Уход от бумажных носителей не только избавит врачей от рутинных операций, отнимающих так много времени, но и позволит хранить все данные о пациентах в единой цифровой среде», — сказала Ракова.

По её словам, в любой момент врач стационара в онлайн-режиме сможет посмотреть необходимые данные о состоянии здоровья пациента.

Как уточнила Ракова, пилотный проект планируется завершить до конца года, после чего такой подход распространят на все столичные больницы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что голосовой помощник кол-центра 122 оформил свыше 630 тыс. вызовов врача на дом в Московской области.