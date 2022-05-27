В Подмосковье оформили тысячу медицинских справок онлайн за месяц

Короткая ссылка
В Московской области оформили около тысячи медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» за месяц.
В Подмосковье оформили тысячу медицинских справок онлайн за месяц
  • Gettyimages.ru
  • © David Lees

Об этом сообщает «Радио 1».

Жители региона могут получить онлайн два вида справок — об отсутствии контактов с инфекционными больными и справку 086/у, которая нужна абитуриентам.

«Обе справки можно заказать и получить не выходя из дома. Они хранятся в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. Это удобно, потому что такой документ не помнётся, не потеряется и всегда будет под рукой», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что голосовой помощник кол-центра 122 оформил свыше 630 тыс. вызовов врача на дом в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить