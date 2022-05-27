В Подмосковье оформили тысячу медицинских справок онлайн за месяц

В Московской области оформили около тысячи медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» за месяц.

Об этом сообщает «Радио 1».

Жители региона могут получить онлайн два вида справок — об отсутствии контактов с инфекционными больными и справку 086/у, которая нужна абитуриентам.

«Обе справки можно заказать и получить не выходя из дома. Они хранятся в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. Это удобно, потому что такой документ не помнётся, не потеряется и всегда будет под рукой», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что голосовой помощник кол-центра 122 оформил свыше 630 тыс. вызовов врача на дом в Московской области.