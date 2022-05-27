Педиатр Левадная рассказала о правильной подготовке к путешествию с детьми
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«Прежде всего, у родителей должен быть номер врача, который в случае чего сможет оказать ребёнку помощь дистанционно», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
Левадная также рекомендовала купить медицинскую страховку тем, кто планирует отдыхать за границей.
При склонности ребёнка к каким-либо заболеваниям желательно заранее проконсультироваться по поводу поездки с лечащим врачом и взять с собой всё необходимое.
«Обязательно в аптечке должны быть жаропонижающее и обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена», — считает Левадная.
При ранах и травмах могут пригодиться антисептики, пластыри разных размеров, бинты, марлевые салфетки.
Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору лагеря для ребёнка.