Педиатр Левадная рассказала о правильной подготовке к путешествию с детьми

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Кандидат медицинских наук, педиатр Анна Левадная рассказала о правильной подготовке к путешествию с детьми.
Педиатр Левадная рассказала о правильной подготовке к путешествию с детьми
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Прежде всего, у родителей должен быть номер врача, который в случае чего сможет оказать ребёнку помощь дистанционно», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Левадная также рекомендовала купить медицинскую страховку тем, кто планирует отдыхать за границей.

При склонности ребёнка к каким-либо заболеваниям желательно заранее проконсультироваться по поводу поездки с лечащим врачом и взять с собой всё необходимое.

«Обязательно в аптечке должны быть жаропонижающее и обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена», — считает Левадная.

При ранах и травмах могут пригодиться антисептики, пластыри разных размеров, бинты, марлевые салфетки.

Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору лагеря для ребёнка.

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