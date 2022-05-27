Врач Попова рассказала, с чем можно перепутать аллергию на пыльцу

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Лада Попова рассказала, с чем можно перепутать аллергию на пыльцу.

«Иногда затянувшийся ринит у взрослых и детей может быть связан с кистой, которая воспаляется и даёт затяжной ринит, а подозревают, что это поллиноз», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, может случиться и так, что у детей в нос попадает инородное тело, что вызывает насморк.

Попова посоветовала не ставить диагноз самостоятельно, а обращаться к лору.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.