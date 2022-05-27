В Национальной мясной ассоциации России прокомментировали ситуацию с ценами на мясо

Руководитель исполкома российской Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин прокомментировал ситуацию с ценами на мясо.

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, птицы за четыре месяца 2022 года произвели на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Как отметил Юшин, такая динамика опережает невысокий спрос.

Как считает эксперт, цены могут в скором времени скорректироваться вверх, поскольку спрос простимулируют индексации пенсий, детских пособий и т. д.

Вместе с этим Юшин уточнил, что с рынка могут уйти малоэффективные предприятия, что сократит предложение на рынке.

В апреле сообщалось, что индекс шашлыка в России вырос на 31% за год.