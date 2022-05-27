В Москве оформили 5,2 тысячи льготных кредитов по программе семейной ипотеки в январе—апреле

В Москве оформили 5,2 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 42,4 млрд рублей в январе—апреле 2022 года.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Больше всего кредитов по семейной ипотеке в начале года было выдано семьям с одним ребёнком — 3,3 тыс., то есть 63,7% от общего числа. Семьи с двумя детьми получили 1,2 тыс. займов — 22,9% от всего количества, с тремя и более детьми — 488 кредитов, или 9,3%», — сказал Ефимов.

Ещё 216 займов оформили семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Также стало известно, что за 2021 год в Приморском крае построили около 900 тыс. кв. м жилья, передаёт vostokmedia.com. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко.

«Введено 885 тыс. кв. м жилья. Это лучший показатель на Дальнем Востоке. В этом году планируем сдать 1 млн кв. м. Активно ведут строительство индивидуальные застройщики, особенно в крупных городах», — отметил глава региона.

Ранее в Москве назвали самые популярные округа для покупки недвижимости.