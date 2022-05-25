В Москве назвали самые популярные округа для покупки недвижимости

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В апреле чаще всего недвижимость в столице покупали в Новой Москве, СЗАО и ЮВАО.
В Москве назвали самые популярные округа для покупки недвижимости
  • globallookpress.com

«Новая Москва уверенно сохраняет за собой первую строчку рейтинга с долей в 22%», — приводит данные столичного управления Росреестра kp.ru.

В Северо-Западном административном округе, как сообщается, было заключено 1,6 тыс. сделок, что составляет 17,8% от общего числа.

Что касается Юго-Восточного административного округа, то там заключили 1,2 тыс. сделок (13%).

Отмечается, что реже всего недвижимость покупали в центре Москвы (194 договора) и в ЗеЛАО (62).

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» в беседе с «Известиями» рассказали об увеличении спроса на загородные дома в России. 

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