В Москве назвали самые популярные округа для покупки недвижимости
- globallookpress.com
«Новая Москва уверенно сохраняет за собой первую строчку рейтинга с долей в 22%», — приводит данные столичного управления Росреестра kp.ru.
В Северо-Западном административном округе, как сообщается, было заключено 1,6 тыс. сделок, что составляет 17,8% от общего числа.
Что касается Юго-Восточного административного округа, то там заключили 1,2 тыс. сделок (13%).
Отмечается, что реже всего недвижимость покупали в центре Москвы (194 договора) и в ЗеЛАО (62).
Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» в беседе с «Известиями» рассказали об увеличении спроса на загородные дома в России.