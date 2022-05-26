В Крыму высокий уровень террористической опасности будет действовать до 10 июня
- РИА Новости
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«На всей территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем органов власти, а безопасность обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами», — сообщил Аксёнов в своём Telegram.
Также режим будет действовать на объектах министерств региона.
Ранее власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.