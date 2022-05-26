В МВД России подтвердили проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу Раковой

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МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.
В МВД России подтвердили проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу Раковой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трёх сотрудников РАНХиГС. Они, а также ещё двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для допросов в качестве свидетелей», — говорится в заявлении.

2 декабря Раковой предъявили третье обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду превысил 9 млн рублей.

Марина Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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