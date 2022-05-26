Специалист по недвижимости прокомментировал ситуацию на рынке жилья

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прокомментировал ситуацию на рынке жилья на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11%.

«Такое снижение благоприятно скажется на всех сегментах рынка недвижимости. Мы ожидаем, что спрос на вторичное жильё в ближайший месяц вырастет ещё на 20—25%, аналогичную ситуацию можно ожидать и в сегменте загородной недвижимости», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, сейчас оптимальное время для приобретения недвижимости.

Со своей стороны, член управляющего совета РОСС РГР, уполномоченный представитель президента РГР по Сибирскому федеральному округу Ирина Монастырская в беседе с НТВ выразила мнение, что ипотека на вторичном рынке может быть в пределах ключевой ставки, а с применением различных сервисов банка ипотечная ставка может быть и ниже.

Ранее сообщалось, что в Москве назвали самые популярные округа для покупки недвижимости.