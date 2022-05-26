Юрист Нечаева рассказала, как сотрудникам защитить свои права при увольнении

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Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, как сотрудникам защитить свои права при увольнении.
Юрист Нечаева рассказала, как сотрудникам защитить свои права при увольнении
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что уволиться можно по инициативе работодателя, по соглашению сторон и по собственному желанию.

Первые два варианта считаются самыми выгодными для сотрудников, так как можно рассчитывать на дополнительные выплаты, помимо зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Нечаева также отметила, что несколько категорий граждан не могут попасть под сокращение — беременные, матери детей до трёх лет, матери-одиночки с детьми до 14 лет или с ребёнком-инвалидом до 18 лет, многодетные родители — единственные кормильцы семьи.

Как пояснила юрист, если квалификация сотрудника отвечает занимаемой должности и он не был замечен в грубых нарушениях трудовой дисциплины, не совершал противоправных действий, то попытка уволить его может считаться незаконной.

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