Дерматолог Гришина рассказала, каким заболеваниям могут быть подвержены рыжеволосые

Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала, каким заболеваниям могут быть подвержены рыжеволосые люди.

«Люди с рыжим цветом волос имеют первый фототип. Это самая незащищённая кожа, которая тяжело вырабатывает меланин. У них нет естественной защиты от ультрафиолета, поэтому высок риск ожогов и онкологических заболеваний кожи», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, рыжеволосым необходима особенная защита от солнечных лучей, например, кремы с высоким фотопротектором.

«А в местах с повышенной инсоляцией, например, на море или океане, — специальные средства с SPF, которые разработаны для принятия солнечных ванн и купания в водоёмах. Особенно в таких местах нужно защищать родинки», — добавила Гришина.

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