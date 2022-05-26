Инфекционист Малышев рассказал о мерах по предотвращению завоза оспы обезьян в Россию

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Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о мерах по предотвращению завоза оспы обезьян в Россию.

«Пока у нас в стране защищаться не нужно, потому что в России не зарегистрированы случаи оспы обезьян. На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны», — заявил Малышев в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что у вакцинированных от оспы до 1980 года сформирован иммунитет к оспе обезьян.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.

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