Инфекционист Ижболдина рассказала о способах защиты от клещевого энцефалита

Врач-инфекционист Удмуртской республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина рассказала о способах защиты от клещевого энцефалита.

«Сегодня, как и вчера, от возбудителя клещевого энцефалита и его последствий по-настоящему защитит только вакцина — то есть специфическая профилактика. Есть и неспецифическая, и её суть — не допустить присасывания этого замечательного паукообразного», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, нужно осматривать себя, использовать репелленты, носить закрытую одежду.

«Добавлю про специфическую профилактику, которая направлена против конкретного возбудителя, бывает плановой и экстренной», — уточнила Ижболдина.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.