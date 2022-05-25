Терапевт Хухрев перечислил распространённые болезни садоводов

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев перечислил распространённые болезни садоводов.

«На первом месте в топе болезней садоводов находится гипертония. Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, второе место занимают в том числе травмы, полученные во время использования садовых инструментов.

«Третье — это, наверное, пищевые отравления», — считает Хухрев.

Он добавил в список солнечные удары, ожоги от ядовитых растений, укусы клещей.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.