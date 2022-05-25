Кардиолог Османов рассказал об особенностях занятий спортом на улице

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Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал об особенностях занятий спортом на улице.
Кардиолог Османов рассказал об особенностях занятий спортом на улице
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«Многие люди выбирают для тренировок вечернее время, так как это позволяет сделать занятия более продолжительными и интенсивными, чем утром, когда нужно ехать на работу. В этом нет ничего плохого, но следует учитывать тот факт, что занятия интенсивными физическими нагрузками не рекомендуется проводить за несколько часов до сна», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил врач, при выполнении физических упражнений важно следить за дыханием — оно должно быть равномерным и глубоким.

По словам Османова, бег и другие упражнения на улице противопоказаны при острых заболеваниях, повышенном либо пониженном артериальном давлении, повышенной температуре тела.

Среди других противопоказаний — травмы, обострение хронических заболеваний.

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