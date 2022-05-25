Аллерголог Щепеляев рассказал о вреде пыли для здоровья

Врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев рассказал о вреде пыли для здоровья.

«Если это крупнодисперсная пыль, то она вызывает либо заболевания верхних дыхательных путей, либо бронхиты, астму, вплоть до фиброза лёгких и ХОБЛ», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, мелкая пыль способна сразу вызвать лёгочную патологию.

Как отметил Щепеляев, многое зависит от состава пыли. Он также обратил внимание, что такие проблемы со здоровьем в большей степени связаны с местом работы, а не с домашней пылью.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова в беседе с НСН рассказала об основных причинах развития рака.