В Ассоциации онкопациентов рассказали, какие виды рака можно выявить на ранних стадиях

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова рассказала, какие виды рака можно выявить на ранних стадиях.

«У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак лёгкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причём раньше всего можно обнаружить рак кишечника и рак щитовидной железы», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, всё остальное выявляется на тяжёлых стадиях, когда начинаются сильные проявления заболевания.

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.