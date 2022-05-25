В Ассоциации онкопациентов рассказали, какие виды рака можно выявить на ранних стадиях

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Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова рассказала, какие виды рака можно выявить на ранних стадиях.
В Ассоциации онкопациентов рассказали, какие виды рака можно выявить на ранних стадиях
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«У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак лёгкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причём раньше всего можно обнаружить рак кишечника и рак щитовидной железы», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, всё остальное выявляется на тяжёлых стадиях, когда начинаются сильные проявления заболевания.

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.

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