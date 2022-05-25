В Ozon прокомментировали динамику продаж товаров для последнего звонка

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В Ozon прокомментировали динамику продаж различных товаров для последнего звонка.
В Ozon прокомментировали динамику продаж товаров для последнего звонка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Больше всего в 2022 году вырос интерес к школьным фартукам, имитирующим парадную форму времён СССР. Их продажи в апреле — мае увеличились почти в десять раз по сравнению с 2021-м.

Спрос на живые цветы вырос почти в семь раз. Примерно втрое увеличились продажи бантов для школьниц и белых гольфов.

Колокольчики в апреле — мае покупали почти в четыре раза чаще, чем в прошлом году, а спрос на воздушные шары вырос приблизительно в 2,5 раза.

Спрос на ленты выпускников вырос на 48%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.

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