В Ozon прокомментировали динамику продаж товаров для последнего звонка
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Больше всего в 2022 году вырос интерес к школьным фартукам, имитирующим парадную форму времён СССР. Их продажи в апреле — мае увеличились почти в десять раз по сравнению с 2021-м.
Спрос на живые цветы вырос почти в семь раз. Примерно втрое увеличились продажи бантов для школьниц и белых гольфов.
Колокольчики в апреле — мае покупали почти в четыре раза чаще, чем в прошлом году, а спрос на воздушные шары вырос приблизительно в 2,5 раза.
Спрос на ленты выпускников вырос на 48%.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.