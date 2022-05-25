В России предложили дать медбратьям и фельдшерам право на альтернативную службу

В России предложили разрешить медикам, получившим среднее профобразование, выбирать вместо службы в армии альтернативную гражданскую службу, которую они могли бы пройти в больницах или фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Соответствующую инициативу включили в проект резолюции по итогам встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Лица со средним медицинским профессиональным образованием могут пойти работать, например, фармацевтами, фельдшерами, акушерами, медицинскими лабораторными техниками или медбратьями.

В таком случае срок службы предложено сделать трёхлетним.

«Конечно, надо обсудить это со всеми заинтересованными ведомствами, но думаю, это было бы хорошим решением для дополнительного стимулирования привлечения кадров в российскую систему здравоохранения», — заявил заслуженный врач России Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, при этом желательно предусмотреть ограничения, чтобы правом на альтернативную службу могли воспользоваться, например, только те, кто отправляется работать в сельские больницы, ФАПы или медорганизации в отдалённых районах.

В ноябре 2021 года в Минздраве предложили ввести альтернативу военной службе для призывников с медобразованием.