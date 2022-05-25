Совфед одобрил увеличение штрафов за выжигание сухой травы в 10 раз

Российские сенаторы проголосовали за внесение изменений в законодательство, согласно которым размеры штрафов за выжигание сухой травы для граждан увеличиваются в десять раз, для должностных и юридических лиц — в два раза. Последний раз эти суммы пересматривали 11 лет назад.

Теперь за нарушение запрета на пал сухой травы и других лесных горючих материалов граждане должны будут заплатить штраф в размере от 30 до 40 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. До этого штраф для граждан составлял от 3 до 4 тыс. рублей.

Должностные лица в случае привлечения к административной ответственности будут обязаны заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ужесточение мер административной ответственности связано с тем, что пал травы является одной из основных причин пожаров.

Как рассказали в Россельхозе, за неделю с 9 по 15 мая 2022 года пожарными ликвидировано 1139 лесных пожаров в 42 регионах России.