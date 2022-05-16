Рослесхоз рассказал о ситуации с лесными пожарами в России

Пресс-служба Рослесхоза рассказала, как складывается ситуация с лесными пожарами в России в настоящий момент.

«За неделю с 9 по 15 мая 2022 года пожарными ликвидировано 1139 лесных пожаров в 42 регионах России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что лидерами по количеству потушенных пожаров стали Красноярский край, Иркутская, Свердловская, Новосибирская, Томская, Омская, Курганская и Тюменская области, Приморский и Хабаровский края.

«По состоянию на 16 мая (00:00 мск) ведётся ликвидация 105 лесных пожаров в 17 регионах. Борьбу с огнём в лесах ведут 5987 человек, 1104 единиц спецтехники и 115 самолётов и вертолётов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнём местного населения, сельскохозяйственные палы травы, запрещённые законом, а также техногенные факторы.

Ранее сообщалось, что в лесничестве Кавалеровского района Приморья за неделю сгорело более 9 тыс. га леса. Власти подозревают «чёрных лесорубов» в умышленных поджогах.

11 мая ФАН сообщала, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста во время лесного пожара.