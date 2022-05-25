Замглавы Минобороны России: заключать контракт на военную службу можно будет до 50 лет
- РИА Новости
«Интересует сенаторов, до какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту. Можно ответить абсолютно точно: до 50-летнего возраста», — уточнил Панков.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Государственной думой России был принят, а Советом Федерации России одобрен закон об отмене предельного возраста для заключения первого контракта на военную службу в РФ.
Закон передан на подписание президенту России Владимиру Путину.