Замглавы Минобороны России: заключать контракт на военную службу можно будет до 50 лет

Заместитель главы Минобороны России Николай Панков заявил, что заключить первый контракт на прохождение службы в Вооружённых силах России смогут россияне и иностранные граждане в возрасте до 50 лет.

«Интересует сенаторов, до какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту. Можно ответить абсолютно точно: до 50-летнего возраста», — уточнил Панков.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Государственной думой России был принят, а Советом Федерации России одобрен закон об отмене предельного возраста для заключения первого контракта на военную службу в РФ.

Закон передан на подписание президенту России Владимиру Путину.