Замглавы Минобороны России: заключать контракт на военную службу можно будет до 50 лет

Короткая ссылка
Заместитель главы Минобороны России Николай Панков заявил, что заключить первый контракт на прохождение службы в Вооружённых силах России смогут россияне и иностранные граждане в возрасте до 50 лет.
Замглавы Минобороны России: заключать контракт на военную службу можно будет до 50 лет
  • РИА Новости

«Интересует сенаторов, до какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту. Можно ответить абсолютно точно: до 50-летнего возраста», — уточнил Панков.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Государственной думой России был принят, а Советом Федерации России одобрен закон об отмене предельного возраста для заключения первого контракта на военную службу в РФ.

Закон передан на подписание президенту России Владимиру Путину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить