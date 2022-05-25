Медведев заявил об объявленной России научной блокаде
- РИА Новости
«Наша страна находится под сильнейшим санкционным давлением. Нам объявили блокаду и экономическую, и, к сожалению, даже научную, в том числе речь идёт об ограничении доступа к зарубежным технологиям, о прекращении контактов с отечественными учёными», — цитирует его ТАСС.
По словам Медведева, в каких-то сферах и аспектах это более явно проявляется, «где-то менее открыто, но тем не менее все эти проблемы есть».
В апреле в Минобрнауки России сообщили, что планы зарубежных научных издательств заблокировать подписку для российских научных организаций не повлекут необратимых последствий для отечественной науки. Ранее 15 издательств, включая Elsevier, Springer Nature и IOP Publishers, опубликовали заявление о приостановке платного доступа к журналам для российских структур.