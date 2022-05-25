Депутат Бессараб поддержала решение мэра Москвы объявить ковидную амнистию

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Ангелина Шурпина
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить ковидную амнистию.
Депутат Бессараб поддержала решение мэра Москвы объявить ковидную амнистию
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В рамках неё московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение антикоронавирусных ограничений.

«С учётом того что ограничения уже сняты и нарушение ограничений не является таким общественно опасным на сегодняшний день деянием, считаю, что решение мэра Москвы оправданное и достаточно мудрое, которое позволит просто закончить эту тему и поставить мягкую точку», — подчеркнула Бессараб.

Ранее стало известно, что Собянин принял решение объявить ковидную амнистию.

По его словам, в рамках данной амнистии органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений.

Также правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Уточняется, что амнистии подлежат все соответствующие штрафы, за исключением штрафа за несоблюдение режима изоляции в период заболевания COVID-19.

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