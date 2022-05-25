Собянин: власти Москвы в рамках ковидной амнистии вернут 13,6 млрд рублей

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Ковидная амнистия, объявленная мэром Москвы Сергеем Собяниным, позволит вернуть гражданам и юридическим лицам 13,6 млрд рублей, выплаченных по штрафам за нарушение антикоронавирусных ограничений.
Собянин: власти Москвы в рамках ковидной амнистии вернут 13,6 млрд рублей
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Об этом Собянин сообщил в своём личном блоге.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», — отметил он.

Для получения субсидий по ранее оплаченным штрафам граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обратиться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа.

Ранее Собянин заявил, что принял решение объявить ковидную амнистию: московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение антикоронавирусных ограничений, а также выплатят компенсации ранее уплаченных штрафов.

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