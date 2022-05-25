Опрос: 95% россиян включают сладкое в свой рацион
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие».
Среди прочего отмечается, что 44% россиян покупают сладкое несколько раз в неделю, 17% — раз в неделю. 10% респондентов покупают кондитерские изделия каждый раз, когда идут в магазин за другими продуктами.
До 3 тыс. рублей в месяц тратят на сладкое 76% опрошенных.
Ранее в беседе с Nation News врач функциональной медицины, эндокринолог и диетолог Антон Поляков посоветовал отказаться от сладких напитков.