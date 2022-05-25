«Ведомости»: власти России согласовали индексацию социальных выплат

В России согласовали индексацию социальных выплат. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ожидается, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%.

При этом окончательное решение об увеличении размеров социальных выплат примет президент.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также МРОТ и прожиточного минимума.

Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на текущей неделе.